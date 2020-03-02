Siirt'te karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı
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Siirt'te karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Siirt'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 5 kişi tedavi altına alındı.

02.03.2020 09:44 | Son Güncelleme: 02.03.2020 09:44
Siirt'te karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 5 kişi tedavi altına alındı.


Merkeze bağlı İnkapı köyünde oturan Hazal Amatı (44), üvey çocukları Adem (21), Özlem (9), (8) ve eşi Abbas Sevimsiz sobadan sızan gazdan etkilendi.


Durumu fark eden köydeki yakınlarının durumu iletmesi üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahaleyi yaptığı anne, baba ve 3 çocuğu Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaynak: AA

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