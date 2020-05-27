Siirt'te karantinaya alınan market çalışanı, korona virüsten hayatını kaybetti
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Siirt'te karantinaya alınan market çalışanı, korona virüsten hayatını kaybetti

Siirt'te bir market çalışanı, korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti.

Siirt'te karantinaya alınan market çalışanı, korona virüsten hayatını kaybetti
27.05.2020 16:27 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:32

Siirt'te bir market çalışanı, korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti. Market karantinaya alınırken, diğer çalışanların da korona virüs testi pozitif çıktı.

Siirt'te çalışanlarının bir kısmının korona virüs testi pozitif çıkan market karantinaya alındı. Marketin karantinaya alınmasının ardından virüsten ölüm gerçekleşti. Merkez Bahçelievler Mahallesinde bulunan marketin çalışanı olan 5 çocuk babası Abdulbaki Yolbaş (50), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Market çalışanlarının bir kısmında da korona virüs tespit edilmesi üzerine valilik markete 7 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verdi.

Yolbaş, hastanede kılınan cenaze namazı sonrasında özel kıyafet giyen görevliler tarafından cenaze aracına konularak Şeyh Musa aile mezarlığına defnedildi.

Market 7 gün boyunca alışverişe kapatıldı. Dezenfekte işlemleri için asgari sayıda personelin markete girişine izin verilmesi kararlaştırıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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