Siirt'te karantinadaki vatandaşların ihtiyacını jandarma gideriyor Siirt'te karantinadaki vatandaşların ihtiyacını jandarma gideriyorSİİRT'in Şirvan ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle dün gece karantinaya alınan Taşyaka ve Kayahisar köyleri ile 3 mezrada giriş ve çıkışlar jandarma tarafından kontrol ediliyor.

Siirt'te karantinadaki vatandaşların ihtiyacını jandarma gideriyor

SİİRT'in Şirvan ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle dün gece karantinaya alınan Taşyaka ve Kayahisar köyleri ile 3 mezrada giriş ve çıkışlar jandarma tarafından kontrol ediliyor. Jandarma ekipleri, yerleşim yerlerinde yaşayanların ihtiyaçlarını da alıp teslim ediyor.

Şirvan'a bağlı Taşyaka ve Kayahisar köylerinde yaşayan bazı vatandaşların koronovirüs testlerinin pozitif çıkmasından dolayı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, her iki köy ile Kayalı, Bindal ve Ankebir mezralarının dün gece karantinaya alınmasını kararlaştırdı. Karar üzerine jandarma ekipleri karantinaya alınan köy ve mezraların giriş ve çıkışlarını kapatarak önlem aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, karantina uygulanan yerleşim yerlerinde yaşayanların ihtiyaçları için de yardımcı oluyor. Ekipler, vatandaşların maaş, yiyecek, temizlik ve ilaç gibi tüm ihtiyaçlarını alıp, evlerine teslim ediyor.

Kaynak: DHA