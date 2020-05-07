Siirt'te karantina süresi sona eren 182 kişi memleketlerine uğurlandı
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Siirt'te karantina süresi sona eren 182 kişi memleketlerine uğurlandı

Siirt'te karantina süresi sona eren 182 kişi memleketlerine uğurlandı
07.05.2020 11:42 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:42

Sudan'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Siirt'teki yurda yerleştirilen 182 kişinin 14 günlük karantina süreci sona erdi.

Sudan'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Siirt'teki yurda yerleştirilen 182 kişinin 14 günlük karantina süreci sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Siirt Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan vatandaşların sağlık kontrolleri yapılarak, çıkış işlemleri tamamlandı.

Yurt çalışanları, vatandaşları alkışlarla uğurladı. Türk Kızılay Siirt Şubesi de yolculuk için kumanya hazırladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç, karantina sürecinde vatandaşların her talebinin karşılandığını belirterek, "Tüm ihtiyaçlarını giderdik. İaşelerinin yanı sıra çeşitli sosyal aktivitelerle kendilerini yalnız bırakmadık. Devletimiz bu süreçte hiçbir vatandaşını mağdur etmedi." dedi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cahit Akkoyun da vatandaşların en iyi şekilde ağırlandığını belirtti.

Vatandaşlardan Fatma Ayaroğlu, kendilerine sunulan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yaşar Çetin ise misafirperverlikten dolayı yurt yöneticilerine teşekkür ederek, "Her şey çok güzeldi. Ailelerimizi çok özledik, onlara kavuşmanın heyecanı içindeyim. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin." diye konuştu.

Vatandaşlar, dezenfekte edilen otobüslerle memleketlerine gönderildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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