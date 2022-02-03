Siirt'te kara saplanan yolcu minibüsü, başka minibüsle kurtarıldı - Haberler
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Siirt'te kara saplanan yolcu minibüsü, başka minibüsle kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Siirt'te kara saplanan yolcu minibüsü, başka minibüsle kurtarıldı

Siirt'te kar nedeniyle köy yolunda mahsur kalan ve içerisinde 8 kişinin bulunduğu yolcu minibüsü, başka bir köy minibüsü yardımıyla kurtarıldı.

ŞİRVAN, SİİRT (İHA) - Siirt'te kar nedeniyle köy yolunda mahsur kalan ve içerisinde 8 kişinin bulunduğu yolcu minibüsü, başka bir köy minibüsü yardımıyla kurtarıldı.

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köy yolunda kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan ve kara saplanan Şemdin Beyhan'a ait yolcu minibüsü karda mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla minibüsü saplandığı yerden çıkarmaya çalışan Beyhan, başarısız olunca köyde minibüsü olan Cengiz Kartal'dan yardım istedi. Yolcu minibüsü, yardıma gelen minibüse bağlanan halatla mahsur kaldığı yerden çıkarıldı. Yolcular yollarına devam etti. - SİİRT

Siirt'te kara saplanan yolcu minibüsü, başka minibüsle kurtarıldı

Siirt'te kara saplanan yolcu minibüsü, başka minibüsle kurtarıldı

Siirt'te kara saplanan yolcu minibüsü, başka minibüsle kurtarıldı

Siirt'te kara saplanan yolcu minibüsü, başka minibüsle kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Şirvan, Siirt, kar, 3. Sayfa, Haber

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