Siirt'te kar yolları kapattı, doğum sancısı tutan kadın ekiplerce kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siirt'te kar yolları kapattı, doğum sancısı tutan kadın ekiplerce kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Düğüncüler köyünde doğum sancısı tutan Leyla Erten adlı kadın, İl Özel İdaresi Karla Mücadele ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından kurtarılarak, Pervari ilçe Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

PERVARİ, SİİRT (İHA) - Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Düğüncüler köyünde doğum sancısı tutan Leyla Erten adlı kadın, İl Özel İdaresi Karla Mücadele ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından kurtarılarak, Pervari ilçe Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

İlçede etkili olan kar yağışından dolayı Düğüncüler köy yolu ulaşıma kapandı. Haber verilmesiyle Siirt İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Yolun ulaşıma açılmasıyla köye ulaşan ekipler, 4 çocuk annesi Leyla Erten'i (30) güvenli bir şekilde alarak hastaneye ulaşımını sağladı.

Hastaneye kaldırılan Leyla Erten'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(Selami Deniz/İHA)

Siirt'te kar yolları kapattı, doğum sancısı tutan kadın ekiplerce kurtarıldı

Siirt'te kar yolları kapattı, doğum sancısı tutan kadın ekiplerce kurtarıldı

Siirt'te kar yolları kapattı, doğum sancısı tutan kadın ekiplerce kurtarıldı

MUŞ'TA KAR VE TİPİDE MAHSUR KALAN 30 KİŞİ KURTARILDI

MUŞ'TA KAR VE TİPİDE MAHSUR KALAN 30 KİŞİ KURTARILDI

 Musa Orhan'a verilen cezanın gerekçesi açıklandı, battaniyeden alınan kan ve meni örnekleri de uyuşmuş

Musa Orhan'a verilen cezanın gerekçesi açıklandı, battaniyeden alınan kan ve meni örnekleri de uyuşmuş

 YÜKSEKOVA'DA BUZLANAN YOLLARDA SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

YÜKSEKOVA'DA BUZLANAN YOLLARDA SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title