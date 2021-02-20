Siirt'te kar yağışı nedeniyle 21 köye ulaşım sağlanamıyor
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Siirt'te kar yağışı nedeniyle 21 köye ulaşım sağlanamıyor

20.02.2021 14:43 | Son Güncelleme: 20.02.2021 14:46
Siirt'te kar yağışı nedeniyle 21 köye ulaşım sağlanamıyor

Siirt'te kar yağışı nedeniyle 21 köy yolu ulaşıma kapandı.

Siirt'te kar yağışı nedeniyle 21 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, yaptığı açıklamada, dün akşamdan itibaren etkisini gösteren kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilediğini belirtti.

Yağış nedeniyle ilçelerden Pervari'de 8, Şirvan'da 6, Eruh'ta 5 ve Baykan'da 2 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildiren Canpolat, havaların iyi gitmesi durumunda gün içinde yolların açılacağını kaydetti.

Canpolat, hastaların yolda mahsur kalmaması için vatandaşlardan gelen tüm ihbarların değerlendirildiğini ifade etti.

Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği de yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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