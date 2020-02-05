Siirt'te kar yağışı nedeniyle 21 köy yolu ulaşıma kapandı
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Siirt'te kar yağışı nedeniyle 21 köy yolu ulaşıma kapandı

Siirt'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 ilçede 21 köy yolu ulaşıma kapandı.

05.02.2020 12:07 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:08
Siirt'te kar yağışı nedeniyle 21 köy yolu ulaşıma kapandı

'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 ilçede 21 köy yolu ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, dün öğleden sonra etkisini artıran kar yağışı, kentin bazı yüksek kesimlerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle 'da 9, Pervari'de 5 ve Eruh'ta ise 7 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri de köy yollarını ulaşıma açma çalışmalarını sürdürüyor.

Öte handan kara yollarının ulaşım ağında yer alan Şirvan'ın Cevizlik bölgesindeki ana yol Karayolları 94. Şube Şefliği ekiplerince ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Siirt'te kar yağışı nedeniyle 21 köy yolu ulaşıma kapandı
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