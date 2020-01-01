Siirt'te kar yağışı

01.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:18

Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçelerinde kar yağışı nedeniyle kapanan 8 köyün yolu ulaşıma açıldı.

Şirvan ve Pervari ilçelerinin yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı, her iki ilçede 4'er köy yolunu ulaşıma kapadı.

Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri sorumluluk alanlarındaki Cevizlik, Oya, Nallıkaya ve Kesmetaş köylerinin yollarını, İl Özel İdaresi ekipleri de Pervari ilçesinin Geçittepe mevkisindeki 4 köyün yolunu ulaşıma açtı.

Kaynak: AA