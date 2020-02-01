Siirt'te kar ve tipide mahsur kalan araç kurtarıldı
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Siirt'te kar ve tipide mahsur kalan araç kurtarıldı

Siirt'te dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle bir araç yolda mahsur kaldı.

01.02.2020 17:21 | Son Güncelleme: 01.02.2020 17:26
Siirt'te kar ve tipide mahsur kalan araç kurtarıldı

'te dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle bir araç yolda mahsur kaldı. verilmesi üzerine İl Özel İdare ekiplerine bağlı iş makineleri tarafından başlatılan çalışma ile araç mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Pervari ilçesine bağlı Geçittepe mevkinde kar ve tipide bir araç mahsur kaldı. İl Özel İdaresine bağlı ekiplere haber verilmesi ile bölgede çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından başlatılan çalışmalarda mahsur kalan araç, iş makinesine bağlanarak halatla bulundu yerden çekilip kurtarıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA
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