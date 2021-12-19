Siirt'te kar ve tipi nedeniyle 8 köy ve 3 mezra yolu ulaşıma kapandı - Haberler
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Siirt'te kar ve tipi nedeniyle 8 köy ve 3 mezra yolu ulaşıma kapandı

Siirt'te kar ve tipi nedeniyle 8 köy ve 3 mezra yolu ulaşıma kapandı
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'in Pervari ilçesinde kar ve tipi nedeniyle 8 köy ve 3 mezra yolu ulaşıma kapandı, yolda mahsur kalan bir araç kurtarıldı.

PERVARİ, SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde kar ve tipi nedeniyle 8 köy ve 3 mezra yolu ulaşıma kapandı, yolda mahsur kalan bir araç kurtarıldı.

İlçede geceden bu yana etkili olan kar ve tipiden dolayı Düğüncüler köyü ve Ormancık mezrası, Yapraktepe köyü ve Güzelbağ mezrası, Sarıyaprak köyü ve Karadayı mezrası ile Bent, Belenoluk, Söğütönü, Kışlacık ve Doğan köy yolu ulaşıma kapandı.

Geçitepe mevkisinde mahsur kalan bir araç, İl Özel İdaresi ekiplerinin çabaları sonucu kurtarıldı.

Yolların ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

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AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

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