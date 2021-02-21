Siirt'te kar nedeniyle şarampole kayan minibüs ekiplerce kurtarıldı
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Siirt'te kar nedeniyle şarampole kayan minibüs ekiplerce kurtarıldı

21.02.2021 13:05 | Son Güncelleme: 21.02.2021 13:08
Siirt'te kar nedeniyle şarampole kayan minibüs ekiplerce kurtarıldı

Siirt'in Şirvan ilçesinde kar dolayısıyla şarampole kayan minibüsün devrilmesi, Karayolları ekiplerince önlendi.

Siirt'in Şirvan ilçesinde kar dolayısıyla şarampole kayan minibüsün devrilmesi, Karayolları ekiplerince önlendi.

Alınan bilgiye göre, güvenlik korucularını taşıyan minibüs, ilçeye bağlı Elmadalı köyü mevkisinde kar nedeniyle şarampole kaydı.

Minibüsten inen güvenlik korucuları durumu Karayolları 94. Siirt Şube Şefliğine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, güvenlik korucularının da yardımıyla minibüsü, iş makinesine bağlanan halat ile kurtardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

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