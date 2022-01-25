Siirt'te kar nedeniyle 40 yerleşim yerinin yolu kapandı
AA / Fecri Barlık - Haberler | Güncel
Siirt'te etkili olan kar nedeniyle 40 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
PERVARİ, SİİRT (AA) - Siirt'te etkili olan kar nedeniyle 40 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Kar yağışı ve tipi nedeniyle Şirvan'da 20 köy ve 4 mezra, Pervari'de ise 12 köy ve 4 mezra yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ve Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri, yol açma çalışmalarını sürdürüyor.
AA / Fecri Barlık - Son Dakika Haberleri