Siirt'te kar nedeniyle 40 yerleşim yerinin yolu kapandı

Siirt'te etkili olan kar nedeniyle 40 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

PERVARİ, SİİRT (AA) - Siirt'te etkili olan kar nedeniyle 40 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Şirvan'da 20 köy ve 4 mezra, Pervari'de ise 12 köy ve 4 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ve Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri, yol açma çalışmalarını sürdürüyor.