Siirt'te kar nedeniyle 40 yerleşim yerinin yolu kapandı - Haberler
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Siirt'te kar nedeniyle 40 yerleşim yerinin yolu kapandı

Siirt'te kar nedeniyle 40 yerleşim yerinin yolu kapandı
AA / Fecri Barlık - Haberler | Güncel

Siirt'te etkili olan kar nedeniyle 40 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

PERVARİ, SİİRT (AA) - Siirt'te etkili olan kar nedeniyle 40 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Şirvan'da 20 köy ve 4 mezra, Pervari'de ise 12 köy ve 4 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ve Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri, yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

AA / Fecri Barlık - Son Dakika Haberleri

Pervari, Şirvan, Siirt, kar, Güncel, Haber

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