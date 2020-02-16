Siirt'te kar nedeniyle 22 köye ulaşım sağlanamıyor
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Siirt'te kar nedeniyle 22 köye ulaşım sağlanamıyor

Siirt'te kar yağışı nedeniyle 22 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

16.02.2020 12:52 | Son Güncelleme: 16.02.2020 13:26
Siirt'te kar nedeniyle 22 köye ulaşım sağlanamıyor

'te kar yağışı nedeniyle 22 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.


Kar yağı ve tipinin etkili olduğu ilçelerden Eruh'ta 8, 'de 7, 'da 5 ve Tillo'da 2 köy yolu ulaşıma kapandı.


İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, kırsalda karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Kurtalan, Baykan ve merkeze bağlı köylerin tamamının yolunu açtık. Eruh'ta 8, Pervari'de 7, Şirvan'da 5 ve Tillo'da 2 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarımız sürüyor. Kırsalda ekiplerimiz karla mücadele çalışmalarını yürütüyor." dedi.

Kaynak: AA
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