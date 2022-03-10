Siirt'te kar 14 köy yolunu ulaşıma kapattı - Haberler

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Siirt'te kar 14 köy yolunu ulaşıma kapattı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Siirt'te kar 14 köy yolunu ulaşıma kapattı

Siirt'in Pervari ve Şirvan ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 14 köy yolu ulaşım kapandı.

PERVARİ, SİİRT (İHA) - Siirt'in Pervari ve Şirvan ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 14 köy yolu ulaşım kapandı.

Dün geceden itibaren etkili olan kar ve tipi nedeniyle Pervari'de 12, Şirvan'da da 2 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ve Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri, kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pervari, Şirvan, Siirt, kar, 3. Sayfa, Haberler

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