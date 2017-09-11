Siirt'te kapağı açılan varil 40 kişiyi zehirledi

Zehirlenenlerden 23'ünün çocuk olduğu öğrenildi



SİİRT - Siirt'te bağlı Aktaş köyü kırsalında çocuklar tarafından bulunarak, getirildiği köyde kapağı açılan varilden yayılan gaz nedeniyle 23'ü çocuk, 40 kişi zehirlendi.

Olay, Siirt kent merkezine yaklaşık 15 kilometre mesafedeki Aktaş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde ikamet eden çocuklar, kırsal alanda buldukları varili köy merkezine getirdi. Çocukların burada varili açmasıyla birlikte yayılan gaz nedeniyle 23'ü çocuk, 40 kişi zehirlendi. Durumun bildirilmesi üzerine köye çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Zehirlenenler, ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, beraberinde Siirt Milletvekili Yasin Aktay ile Siirt Devlet Hastanesindeki yaralıları ziyaret ederek çıkışta gazetecilere açıklama yaptı.

Vali Atik,"Bunun adına karantina demek doğru değil. Bu varilin nereden getirildiği bilmiyoruz, nasıl getirdi bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var; vatandaşların bize ifade ettiği husus bu varilin bir vanasının oyduğu bunun vanasıyla oynandığı ve rüzgarın da etkisiyle sızan gazdan vatandaşlarımızın bu gazdan etkilendiğidir. Yani 'karantinaya alındı' gibi bir durum söz konusu değil ve biz vatandaşlarımızı oradan uzaklaştırdık" dedi.

Siirt Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise "11 Eylül 2017 günü 18.30 sıralarında ilimiz merkeze bağlı Aktaş köyünde, yaygın bulantı ve kusma şikayetlerinin bildirilmesi üzerine, 112 Acil, AFAD ve Kızılay ekipleri olay yerine intikal ettirilmiş olup, ilk belirlemelere göre köylüler tarafından bulunan ve kimyasal madde içerdiği değerlendirilen bir varil içindeki sızıntıdan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Şuana kadar kimyasal maddeden etkilenen 17 yetişkin ve 23 çocuk, ilimiz Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup, şuan için hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Köyde diğer vatandaşlarımızın etkilenmemesi için gerekli tedbirler alınmıştır. Olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme devam etmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" denildi.

Yetkililer, varilin içerisinde klor ve karbon maddelerinin olabileceğinin değerlendirildiğini belirtti. Varilin köy çevresine kimler tarafından bırakıldığının araştırıldığı da öğrenildi.