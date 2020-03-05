Siirt'te kan bağışı

05.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:38

Siirt Valiliği ile Kızılay Siirt Şubesi işbirliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlendi.



Valilik personeli, Kızılay Şubesi gönüllülerince valilik girişinde kurulan geçici kan standında bağışta bulundu.



Kızılay Şube Başkanı Nihat Altunç, kan bağışında belirlenen hedefe ulaşmak için kamu kurumlarıyla işbirliğini güçlendireceklerini belirtti.

Siirt Valiliği Basın Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Şükrü Uras da kampanyanın Vali Ali Fuat Atik'in öncülüğünde tüm kamu kurumlarını kapsadığını, sağlığı yerinde olan tüm kamu çalışanlarını ve vatandaşları kan vermeye davet etti.

Kaynak: AA