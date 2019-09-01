Siirt'te kan bağışı

01.09.2019 15:54

Siirt'te 6 günde 575 ünite kan toplandı.



Kızılay Derneği Siirt Şubesi Başkanı Nihat Altunç, 6 günlük kampanya çerçevesinde Diyarbakır Kızılay Şubesince gönderilen mobil kan tırına 477 ünite, Siirt merkez Habibe Sancak Kan Merkezi'ne de 98 ünite kan bağışlandığını aktardı.



Sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşlarla yeni bir kampanya yapmayı planladıklarını aktaran Altunç, şunları kaydetti:



"Siirt'te 6 bin ünite olan yıllık kan ihtiyacımızın 3 binini karşılayabildik. Geçen hafta Diyarbakır Kızılay Şubesinden gönderilen mobil kan toplama tırı ilimizde 6 günlük bir çalışma kapsamında 477 ünite kan topladı. Aynı kampanya çerçevesinde Habibe Sancak Kan Merkezimizde de 98 ünite kan toplanarak beklediğimiz hedefe ulaştık. Buradan vatandaşlara çağrıda bulunarak, kan vermenin hayat kurtardığını ve herkese sorumluk düştüğü unutulmamalıdır."

Kaynak: AA