Siirt'te kan bağış kampanyasına sağlık çalışanları ve vatandaşlar ilgi gösterdi
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Siirt'te kan bağış kampanyasına sağlık çalışanları ve vatandaşlar ilgi gösterdi

Siirt'te kan bağış kampanyasına sağlık çalışanları ve vatandaşlar ilgi gösterdi
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt Belediyesi ve Türk Kızılay Siirt Şubesince başlatılan kan bağışı kampanyasına sağlık çalışanları ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

Siirt Belediyesi ve Türk Kızılay Siirt Şubesince başlatılan kan bağışı kampanyasına sağlık çalışanları ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

Türk Kızılay Siirt Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı azalan kan stoklarını artırmak amacıyla Siirt Belediyesi ve bazı sivil toplum örgütlerinin iş birliğinde başlatılan kampanyada sağlık çalışanları ve vatandaşlar, iftar sonrası Güres Caddesi Habibe Sancak Kan Merkezinde kan bağışında bulundu.

İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, Türk Kızılaya destek olmayı sürdüreceklerini belirtti.

Türk Kızılay'ın çok güzel bir hizmete aracılık ettiğini dile getiren Ömür, şöyle konuştu:

"Kan vücudumuzun en önemli elementidir. Hepimizin başına gelebilecek trafik kazaları ve afetlere hazırlıklı olmak için kan stoklarımızın iyi olması gerekir. Salgın nedeniyle kan tüketimi de arttı. Yoğun bakım ve diğer servislerde yatan hastalarımızın kan ihtiyacı oluştu. Ramazan ayında da kan stokları azaldı. Türk Kızılayın çağrısı üzerine sağlık çalışanları olarak bağışta bulunduk. Herkesi de kan bağışına davet ediyoruz."

Türk Kızılay Siirt Şubesi Başkanı Nihat Altunç da salgın sürecinde yorulan sağlıkçıların kampanyaya destek olmalarını çok önemsediklerini söyledi.

Altunç, "Vali Osman Hacıbektaşoğlu kan bağışında bulunanlara ilimizin yöresel yemeği olan büryan ikram edileceğini söylemişti. Kan bağışında bulunanların isim listesini ilgili yerlere bildireceğiz daha sonra evlerine birer porsiyon büryan götürülecek. Bu bir teşviktir, yoksa kan bağışının bir karşılığı yoktur." ifadesini kullandı.

Vatandaşlardan Musa Doğrusever de Kızılaya destek ve insan hayatını kurtarmak için kan bağışında bulunduğunu aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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