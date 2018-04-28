Siirt'te Kamp ve Spor Kompleksi İnşaatına Başlandı

Siirt futbolunun eski başarılı dönemlerini yeniden yaşatılması amacıyla kent merkezine 10 kilometre uzakta bulunan eski Marmara Yatılı Bölge İlköğretim Okulunun yan tarafında yaptırılacak kamp ve spor kompleksi kazı ve inşaat çalışmalarına başlandığı belirtildi.

Tesisin en kısa zamanda tamamlanması için büyük bir gayret içerisinde olduklarını belirten İl Özel İdare Genel Sekreteri ve Siirt İl Özel İdare YSE Spor Kulübü Başkanı Hifzullah Canpolat, "Tesisimizde 46 yatak kapasiteli bir kamp merkezi bulunacak. Bu merkezde, fitnes, sauna Türk Hamamı gibi her türlü donanıma sahip olacak. Bunun yanı sıra, sentetik bir çim saha yer alacak. İkinci aşamada ise, çim sahamız ile alt yapıdan gençlerimizin yetişebilmeleri için gerekli alanlar inşa edilecek. Böyle bir tesisi Siirt'e kazandıracak olmaktan son derece mutluyuz" dedi. - SİİRT