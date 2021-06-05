Siirt'te kalp rahatsızlığı olan bebek ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi

Siirt'te kalp rahatsızlığı ile dünyaya gelen bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Siirt'te kalp rahatsızlığı ile dünyaya gelen bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Özel bir hastanede dün doğan bebeğe kalbin doğuştan göğüs boşluğunun sağ tarafında yer alması anlamına gelen "dekstrokardi" teşhisi konuldu.

Doktorların tavsiyesi üzerine bebeğin Ankara Şehir Hastanesine sevki uygun görüldü.

Bebek, Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Ankara'ya nakledildi.

İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, yaptığı açıklamada, bebek için Bakanlıktan destek istediklerini belirtti.

Görüşmenin ardından ambulans uçak gönderildiğini vurgulayan Ömür, "Bebek, önce sağlık ekipleri gözetiminde kuvözde havalimanına, buradan ambulans uçak ile Ankara Şehir Hastanesine götürüldü. Bebeğin tedavisi sürüyor. Desteklerinden dolayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bakanlık yetkililerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz