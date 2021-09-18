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Kalıcı kalp pili takılan hasta hayata tutundu

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te kalbinden dolayı bilinci kapalı hastaneye kaldırılan Muhsin İlçin, yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.

Siirt'te kalbinden dolayı bilinci kapalı hastaneye kaldırılan Muhsin İlçin, yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.

Siirt'te 84 yaşındaki İlçin, genel durum bozukluğu şikayetiyle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tetkikleri yapılan İlçin'in kalbinde ileti bozukluğu ve duraksama olduğu tespit edilince ameliyata alındı.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer Aslan, acil müdahale gerektiren hastaya yapılan operasyonla kalıcı kalp pili takıldığını söyledi.

Hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Aslan, "Operasyon sonrası takiplerde tansiyonu düzelen hastanın bilinç düzeyi açıldı. Böbrek ve karaciğer yetmezlikleri düzelen hasta taburcu edildi. Bu tür ameliyatların Siirt'te yapılıyor olması il dışındaki sağlık kuruluşlarına sevklerin önüne geçilecek." diye konuştu.

Kalıcı kalp pili takılan hasta hayata tutundu

Kalıcı kalp pili takılan hasta hayata tutundu

Kalıcı kalp pili takılan hasta hayata tutundu

Kalıcı kalp pili takılan hasta hayata tutundu

Kalıcı kalp pili takılan hasta hayata tutundu
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri
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