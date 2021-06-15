Siirt'te kalıcı kalp pili nakledilen hasta sağlığına kavuştu
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Siirt'te kalıcı kalp pili nakledilen hasta sağlığına kavuştu

Siirt'te kalıcı kalp pili nakledilen hasta sağlığına kavuştu
Anadolu Ajansı / Recep Çelik - Haberler | Güncel

Siirt'te kalıcı kalp pili nakledilen hasta sağlığına kavuştu.

Siirt'te kalıcı kalp pili nakledilen hasta sağlığına kavuştu.

Baş dönmesi ve halsizlik şikayetiyle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran 66 yaşındaki M.O, yapılan tetkikler sonucunda kalbinin elektriksel yolağında duraksama olduğu fark edildi.

Kardiyoloji uzmanı Dr. Muzaffer Aslan tarafından hastaya, başarılı bir operasyonla kalıcı kalp pili nakli yapıldı.

Hasta M.O, Siirt'te böyle özellikli bir hizmeti aldığı için memnuniyetini dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Çelik

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