Siirt'te kaldırımları işgal eden esnaf uyarıldı

Siirt'te zabıta ekipleri kaldırımları işgal eden esnafı uyardı.

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin kentte denetim yaparak kaldırım işgali yapan esnafı uyardığı belirtildi.

Cadde, sokak ve bulvarlarda denetimlerin devam ettiği aktarılan açıklamada, kaldırımları işgal eden esnafa yazılı tebligat yapıldığı, işgallere izin verilmeyeceği, bir sonraki denetimlerde ısrar edenlere cezai işlemler uygulanacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz