Siirt'te kadınlara yönelik yüzme havuzuna kayıtları başladı
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Siirt'te kadınlara yönelik yüzme havuzuna kayıtları başladı

Siirt'te kadınlara yönelik yüzme havuzuna kayıtları başladı
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt Belediyesi Kadın Yaşam Merkezi yüzme havuzuna kayıtlar başladı.

Siirt Belediyesi Kadın Yaşam Merkezi yüzme havuzuna kayıtlar başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Afetevleri Mahallesindeki merkezde yüzme havuzu, hamam ve sauna 1 Temmuz'da vatandaşlara kapılarını açtı.

Kadınlara yönelik tam donanımlı ve hijyen ortamda hizmet veren merkezde yüzme kursları için yeni dönem kayıtların başladığı belirtilen açıklamada, salı, perşembe, cuma, cumartesi günleri üç seansla 09.00-11.00, 12.00-14.00 ve 15.00-17.00 saatleri arasında hizmet verileceği ve kayıtların yaz boyunca devam edeceği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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