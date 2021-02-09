Siirt'te kadınlara yönelik kütüphane hizmete girdi

Siirt Kadın Yaşam Merkezi'nde kütüphane hizmete girdi.

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamada, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Kadın Yaşam Merkezinde modern kütüphanenin hizmete girdiği belirtildi.

Merkeze gelen kadınların sosyal ve kültürel aktiviteler gibi kütüphanede de yararlanabileceği aktarılan açıklamada, Türk ve dünya klasikleri, öykü, roman, şiir, masal, araştırma ve incelemeler, biyografi, atlas ve yardımcı ders kitaplarının yer aldığı kütüphanede Kovid-19 tedbirlerinin alındığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz