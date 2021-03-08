Siirt'te kadınlar günü kutlandı
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Siirt'te kadınlar günü kutlandı

08.03.2021 15:57 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:00
Siirt'te kadınlar günü kutlandı

Siirt'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerle kutlandı.

Siirt'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerle kutlandı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, beraberinde eşi Güney Hacıbektaşoğlu ile Siirt Aile Destek Merkezinde Kovid-19 önlemlerinin alındığı programda, kadın kursiyerlerin günlerini kutlandı, karanfil dağıttı.

Trikotaj, kuran kursu, okuma-yazma, kuaför ve bilgisayar kurslarıyla ilgili bilgi alan Hacıbektaşoğlu, başarılı kursiyerlere sertifika verdi.

Kadınların günlerini kutlayan Hacıbektaşoğlu, "Kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda güçlenmesine önem veriyoruz. Toplum ve iş hayatında katılım oranını daha da artırmak en büyük hedefimizdir." dedi.

Merkezdeki kreşi de ziyaret eden Hacıbektaşoğlu, çocuklara oyuncak dağıttı.

Hacbektaşoğlu, daha sonra Bahçelievler Mahallesinde tekstil atölyesi ziyaret ederek, çalışan kadınların günlerini kutlandı.

Etkinliğe, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Fuat Özgür Çalapkulu ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Cemal Koyuncu da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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