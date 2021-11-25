Siirt'te Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

SİİRT (AA) - Siirt'te 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla stant kuruldu, Kadın Acil Destek Uygulaması ( Kades ) tanıtıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğünce Güres Caddesinde kurulan stantlarda kadınlara yönelik bilgilendirme yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Gökhan Marakçı, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak yapılan etkinlikte vatandaşların bilgilendirildiğini söyledi.

Kentin önemli yerlerine afiş asıldığını, broşür dağıtıldığını dile getiren Marakçı, şunları kaydetti:

"Kadına yönelik şiddettin önlenmesine yönelik Vali Osman Hacıbektaşoğlu koordinasyonunda ilgili kurumların katılımıyla çalışma yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğüyle açtığımız stantlarda kadınlara, şiddete maruz kalmaları durumunda başvurabilecekleri mercilere ilişkin bilgiler verildi. İçişleri Bakanlığı Kadın Acil Destek Uygulaması hakkında tanıtım yapıldı ve farkındalığın arttırılması amacıyla kentin işlek caddelerine afişler asıldı. Cep telefonlarına yüklenen uygulama üzerinden kadınların yardım taleplerine en kısa sürede nasıl cevap verildiği anlatıldı."

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet