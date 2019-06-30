Siirt'te kadına yönelik şiddet ve erken yaşta evlilikler masaya yatırıldı

Siirt'te kadına yönelik şiddet ve erken yaşta evliliklerle mücadele il koordinasyon izleme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonunda yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Erkan Savar başkanlık etti. Vali Yardımcısı Savar, kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekerek, kadına yönelik şiddet ve erken yaşta evliliklerle mücadele konusunda toplumsal eğitim ve bilincin yükseltilmesinin, farkındalık ve duyarlılığının arttırılmasının büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Toplantıda, kadının güçlenmesine yönelik il eylem planı, yerel düzeyde yapılabilecek faaliyetler, geliştirilecek stratejiler ela alındı.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerileriyle son buldu. - SİİRT

Kaynak: İHA