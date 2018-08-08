Siirt'te Kadın Sosyal Yaşam ve İş Geliştirme Merkezi İnşaatı

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Siirt Belediyesince 17 dönüm alanda inşa edilecek Kadın Sosyal Yaşam ve İş Geliştirme Merkezi'nin yer teslimi yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Afetevler Mahallesi Kurtalan Caddesi üzerinde bulunan eski otogar alanında inşa edilecek merkezde, kadınların sportif ve sosyal aktivitelerini gerçekleştirebileceği tesisler yer alacak.

Belediye Başkan Vekili Taşkın, kadınların sosyal yaşamın en önemli unsurlarından olduğunu, mutlu, huzurlu ve sağlıklı olmalarının toplumunun huzurlu olması anlamına geldiğini bildirdi.

Merkezin inşaatına başladıklarını belirten Taşkın, "Tüm Siirtlilerin spor, yaşam ve sosyal alanlarda güzel imkanlarla buluşacağı Kadın Yaşam Merkezi, ailelerimize ve çocuklarımıza eğitim ve spor anlamında destek verecek bir merkez olarak hizmet verecek." dedi.

Kapalı havuz, hamam, buhar odası, sauna gibi alanlara da sahip olacak merkezde çeşitli kurslar açılacağı kaydedildi.