Siirt'te kadın polisler kapı kapı gezerek anne ve babaları uyuşturucuya karşı bilgilendirdi

Siirt'te kadın polisler kapı kapı gezerek anne ve babaları uyuşturucuya karşı bilgilendirdi Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince kent genelinde 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesi kapsamında broşür dağıtarak 70 kişiyi madde bağımlılığıyla mücadele...

Siirt'te kadın polisler kapı kapı gezerek anne ve babaları uyuşturucuya karşı bilgilendirdi

SİİRT - Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince kent genelinde 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesi kapsamında broşür dağıtarak 70 kişiyi madde bağımlılığıyla mücadele konusunda bilgilendirdi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 'Narko-Alan' uygulamaları kapsamında, kent merkezi Sakarya Mahallesi civarında şok uygulama ve yürüyüş faaliyeti gerçekleştirildi. 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesi kapsamında 70 kişiye madde bağımlılığıyla mücadele konusunda bilgilendirme yapılarak, el broşürü dağıtıldı. Uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri göreve başladığı günden beri uyuşturucuyla mücadelede büyük başarı gösteren İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz'a teşekkür etti.

Uygulamada 58 şahsa GBT sorgulaması da yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz