Siirt'te kadın jandarma görevlileri Kadınlar Günü'nü kutladı

SİİRT (AA) - Siirt'te kadın jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çalışan kadınları ziyaret ederek, onlara karanfil verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sorumluluk sahasında bulunan ilçe, köy ve mezralarda kadınları ziyaret etti.

Kadınların taleplerini dinleyen ekipler, iyi dileklerde bulundu, karanfil verdi.