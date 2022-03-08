Siirt'te kadın jandarma görevlileri Kadınlar Günü'nü kutladı - Haberler

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Siirt'te kadın jandarma görevlileri Kadınlar Günü'nü kutladı

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te kadın jandarma görevlileri Kadınlar Günü'nü kutladı

Siirt'te kadın jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çalışan kadınları ziyaret ederek, onlara karanfil verdi.

SİİRT (AA) - Siirt'te kadın jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çalışan kadınları ziyaret ederek, onlara karanfil verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sorumluluk sahasında bulunan ilçe, köy ve mezralarda kadınları ziyaret etti.

Kadınların taleplerini dinleyen ekipler, iyi dileklerde bulundu, karanfil verdi.

Siirt'te kadın jandarma görevlileri Kadınlar Günü'nü kutladı

Siirt'te kadın jandarma görevlileri Kadınlar Günü'nü kutladı

Siirt'te kadın jandarma görevlileri Kadınlar Günü'nü kutladı

Siirt'te kadın jandarma görevlileri Kadınlar Günü'nü kutladı

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Dünya Kadınlar Günü, Jandarma, Siirt, Mart, Güncel, Haberler

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