Siirt'te kadın jandarma görevlileri Kadınlar Günü'nü kutladı
AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te kadın jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çalışan kadınları ziyaret ederek, onlara karanfil verdi.
SİİRT (AA) - Siirt'te kadın jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çalışan kadınları ziyaret ederek, onlara karanfil verdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sorumluluk sahasında bulunan ilçe, köy ve mezralarda kadınları ziyaret etti.
Kadınların taleplerini dinleyen ekipler, iyi dileklerde bulundu, karanfil verdi.