Siirt'te kadın erkek fırsat eşitliği bilgilendirme toplantısı yapıldı

Siirt'te kadın erkek fırsat eşitliği bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünce Valilikte düzenlenen toplantıda kadın ve erkek fırsat eşitliğin tarihçesi ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür, bu alanda yoğun bir çalışma yürütüldüğünü aktardı.

Ülke geneli kadın istihdamının artırılması, cinsiyet eşitsizliği, kız çocuklarının okullaşmasına yönelik önemli ilerlemeler kaydedildiğini ifade eden Ömür, "Sağlık Bakanlığı tarafından bu alanda yoğun çalışmalar yapılıyor. Sağlık personeline zorunlu olan bu eğitim yılda bir kez sertifikalı olarak verilmektedir. Kurum olarak son beş yılda orta, lise ve üniversite nezdinde 17 bin öğrenci ve öğretmene eğitimi verildi." dedi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Resul Özdemir, ilgili kurum müdürleri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz