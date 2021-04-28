Siirt'te kadın çiftçilere gıda eğitimleri anlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Siirt'te kadın çiftçilere gıda eğitimleri anlatıldı

Siirt'te kadın çiftçilere gıda eğitimleri anlatıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'in Kurtalan ve Şirvan ilçelerinde kadın çiftçilere gıda eğitimleri anlatıldı.

Siirt'in Kurtalan ve Şirvan ilçelerinde kadın çiftçilere gıda eğitimleri anlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, ev ekonomisi eğitim ve yayım çalışmaları kapsamında kadın çiftçilere yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Kurtalan Aile Destek Merkezi ve Şirvan Çok Amaçlı Toplum merkezlerinde çiftçi kadınlara gıda muhafaza metotları, beslenme eğitimi, ev ve aile yönetimi, çocuk gelişimi eğitimi düzenlendiğini dile getiren Demirhan, eğitimlerin 65 çiftçiyi kapsadığını aktardı.

Ayrıca, merkeze bağlı Bayraktepe, Yağmurtepe, Aktaş, Tuzkuyusu, Doluharman, Gökçebağ köylerinde rutin eğitimler dışında dijital ortamda ürün pazarlama projesine ilişkin 37 kadın çiftçiye yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

14 sene önce kimliğini kaybetti, hayatı kabusa döndü! 'Evden çok adliyede zaman geçiriyorum'
14 sene önce kimliğini kaybetti, hayatı kabusa döndü! "Evden çok adliyede zaman geçiriyorum"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Adnan Menderes Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Hülya Avşar Merve Dizdar Serdar Ortaç
Spor Diego Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Siirt'te kadın çiftçilere gıda eğitimleri anlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 15:36:28. #1.16#

title