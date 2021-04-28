Siirt'te kadın çiftçilere gıda eğitimleri anlatıldı

Siirt'in Kurtalan ve Şirvan ilçelerinde kadın çiftçilere gıda eğitimleri anlatıldı.

Siirt'in Kurtalan ve Şirvan ilçelerinde kadın çiftçilere gıda eğitimleri anlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, ev ekonomisi eğitim ve yayım çalışmaları kapsamında kadın çiftçilere yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Kurtalan Aile Destek Merkezi ve Şirvan Çok Amaçlı Toplum merkezlerinde çiftçi kadınlara gıda muhafaza metotları, beslenme eğitimi, ev ve aile yönetimi, çocuk gelişimi eğitimi düzenlendiğini dile getiren Demirhan, eğitimlerin 65 çiftçiyi kapsadığını aktardı.

Ayrıca, merkeze bağlı Bayraktepe, Yağmurtepe, Aktaş, Tuzkuyusu, Doluharman, Gökçebağ köylerinde rutin eğitimler dışında dijital ortamda ürün pazarlama projesine ilişkin 37 kadın çiftçiye yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz