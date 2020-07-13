Siirt'te kaçakçılık operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı Siirt'te düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 69 cep telefonu ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Siirt'te düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 69 cep telefonu ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Çalışma kapsamında belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, gümrük kaçağı 69 cep telefonu, 6 kulaklık ve 364 mobil bağlantı kablosu ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA