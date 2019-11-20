Siirt'te kaçakçılık operasyonu
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Siirt'te kaçakçılık operasyonu

Siirt'te gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi.

20.11.2019 15:32 | Son Güncelleme: 20.11.2019 15:32
Siirt'te kaçakçılık operasyonu

'te gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik yurt genelinde "Duman-8" operasyonu kapsamında kentte 30 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Yapılan aramada gümrük kaçağı 90 kilogram kıyılmış tütün, 217 kilo 800 gram nargile tütünü, 2 kilo 910 gram tütün, 336 elektronik sigara likiti, 81 paket puro ele geçirildi.

Kaynak: AA
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