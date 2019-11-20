Siirt'te kaçakçılık operasyonu
Siirt'te gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi.
Siirt'te gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik yurt genelinde "Duman-8" operasyonu kapsamında kentte 30 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada gümrük kaçağı 90 kilogram kıyılmış tütün, 217 kilo 800 gram nargile tütünü, 2 kilo 910 gram tütün, 336 elektronik sigara likiti, 81 paket puro ele geçirildi.