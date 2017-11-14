Siirt'te Kaçakçılık Operasyonu
Siirt'te düzenlenen operasyonda, 271 paket gümrük kaçağı nargile tütünü ve 3 cep telefonu ele geçirildi.
Siirt'te düzenlenen operasyonda, 271 paket gümrük kaçağı nargile tütünü ve 3 cep telefonu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yeni Eruh yolu girişinde durumundan şüphelenilerek durdurulan 3 araçta arama yapıldığı belirtildi.
Aramalarda, 271 paket gümrük kaçağı nargile tütünü ve 3 cep telefonu ele geçirildiği aktarılan açıklamada, olaylarlar ilgili 7 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı kaydedildi.