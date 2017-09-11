Siirt'te Kaçakçılık Operasyonu

Siirt'te 7 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ve uyuşturucu maddesi ele geçirildi.





İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Siirt'in Baykan ilçesinde durdurulan bir kamyonette yapılan aramada 7 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.





Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:





"Baykan ilçesinde yapılan uygulama esnasında, durumundan şüphelenilerek durdurulan otomobilde yapılan arama neticesinde, toplam dara ağırlığı 7,54 gram olan metamfetamin isimli uyuşturucu madde ele geçirildi.

2 şahsın kentte yüklü miktarda uyuşturucu sevk edip, sokak satıcılarına dağıtacakları bilgisi alınması üzerine, Kurtalan-Batman karayolu üzerinde yol uygulamasına başlanılmış, Siirt-Diyarbakır arası yolcu taşımacılığı yapan minibüs durdurulmuş, minibüste yapılan kontrollerde bahse konu iki şahsın minibüs içerisinde olduğu görülmüş, şahısların yanlarında bulunan ayakkkabı kutusunun içerisine saklanmış 475 extacy hap ve 900 gram ağırlığında olan toz esrar maddesi bulundu."





Zanlılar, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.