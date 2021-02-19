Siirt'te kaçakçılık operasyonlarında 18 kişi yakalandı

Siirt'tin Eruh ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda gümrük kaçağı çay ve sigara ele geçirildi, 18 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt'tin Eruh ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda gümrük kaçağı çay ve sigara ele geçirildi, 18 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

İlçenin belirli noktalarında yapılan çalışmada, 3 araçta arama yapıldı, 1177 paket gümrük kaçağı sigara, 164 paket çay ve 7 paket nargile tütünü ele geçirildi.

Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 11'inin kaçakçılığa muhalefet, 1'inin de "Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçlarından kaydı olduğu tespit edildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz