Siirt'te Kaçak Su Kullanımıyla Mücadele

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Siirt Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SİSKİ) ekipleri, kaçak su kullanımıyla mücadele ediyor.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 3 aydır yapılan denetimlerde 800 civarında kaçak su kullanan abonenin tespit edildiği ifade edildi.



Yapılan kontrollerde zaman zaman içme suyu ile tarlaların, bağ ve bahçelerin sulandığı tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"İçme suyunun bahçe sulamasında kullanılması ile konutlardaki kaçak kullanımlar ilimizde dönem dönem su sıkıntısının yaşanmasına yol açıyor. Biz de denetimlerimizi arttırarak bu sorunu aşmayı düşünüyoruz. Yapılan denetimlerde bugüne kadar yaklaşık 800 civarında kanunlara aykırı şekilde kaçak su kullanan tespit edildi."



Açıklamada, kaçak su kullanımının önüne geçmek için başlatılan sıkı denetimlerin devam edeceği, kaçak su kullanan kişilerin Siirt Belediyesi Alo 185 veya 0 (484) 223 22 60 nolu telefonunu arayarak veya SİSKİ Müdürlüğüne ihbar edilmeleri gerektiği vurgulandı.