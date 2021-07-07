Siirt'te kaçak cep telefonu ile 248 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Siirt'te kaçak cep telefonu ile 248 paket kaçak sigara ele geçirildi

Siirt'te kaçak cep telefonu ile 248 paket kaçak sigara ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada bir yolcuya ait 15 adet kaçak cep telefonu ile 248 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada bir yolcuya ait 15 adet kaçak cep telefonu ile 248 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 7 Temmuz 2021 tarihinde suç işlenmesinin önlenmesi ve kamu düzenin sağlanması amacı ile Veysel Karani Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binası önünde yol kontrol ve arama faaliyeti icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Ekiplerce, icra edilen yol kontrol ve araması sırasında bir yolcu otobüsünde yapılan kontrol ve aramalar sonucunda yolcu beraberinde ve aracın bagaj kısmına gizlenmiş vaziyette; 15 adet kaçak cep telefonu, 15 adet kaçak cep telefonlarına ait şarj cihazı, 248 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Baykan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda soruşturma işlemlerine başlanmış olup, bir şüpheli ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakılmıştır" denildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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