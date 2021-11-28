Siirt'te kaçak bin 220 adet cinsel güç arttırıcı ürün ele geçirildi - Haberler
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Siirt'te kaçak bin 220 adet cinsel güç arttırıcı ürün ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Siirt'te kaçak bin 220 adet cinsel güç arttırıcı ürün ele geçirildi

Siirt'te polisin bir ikamete düzenlediği operasyonda bin 220 adet kaçak cinsel güç arttırıcı ürün ele geçirildi.

SİİRT (İHA) - Siirt'te polisin bir ikamete düzenlediği operasyonda bin 220 adet kaçak cinsel güç arttırıcı ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışma neticesinde bir ikamette yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen yabancı markalı bin 220 adet cinsel güç arttırıcı ürün elde geçirildi. Gözaltına alınan 1 şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. - SİİRT

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