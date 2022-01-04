Siirt'te kaçak avlanmaya yönelik denetimler artırıldı - Haberler
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Siirt'te kaçak avlanmaya yönelik denetimler artırıldı

Siirt'te kaçak avlanmaya yönelik denetimler artırıldı
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefi Gökhan Şeker, kaçak ve usulsüz avlanmaya yönelik denetimlerin artırıldığını belirtti.

SİİRT (AA) - Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefi Gökhan Şeker, kaçak ve usulsüz avlanmaya yönelik denetimlerin artırıldığını belirtti.

Şeker, il genelinde av sahalarında denetimlerin sürdüğünü belirterek, her türlü kaçak avcılık faaliyetlerinin ilgili kurum ve güvenlik güçlerine ihbar edilmesini istedi.

Ülke genelinde kotalı avcılık ve avlak sistemine geçildiğinden ava çıkmak isteyen avcıların internet üzerinden avlanacağı avlağı ve av yapacağı türü seçebileceğini dile getiren Şeker, şunları kaydetti:

"Bu uygulama ile avlak bazında sürdürülebilirlik ve tür bazında da çeşitlik zenginleşecektir. Avcılar internet üzerinden kota almadan ava çıkmamalı, vizelerini zamanında yaptırmaları ve avlanma izin kartlarını almaları gerekmektedir. İlgili kanun gereğince avcılık belgesi alarak avlanmak isteyenlerin avcı eğitim kursunu bitirerek sertifika alma mecburiyeti bulunuyor. Kursları bitirmeyen ve avcılık belgesi almayanların avlanmaları yasaktır. Talep üzerine açılan kurslarda avcılara avcılığın tarihçesi, etik kuralları, yaban hayvanları ve av dönemleri, silahların kullanımı, ilk yardım, av köpeği eğitimi, doğal hayat, çevre ve önemi ilgili kanun ve mevzuatlar hakkında bilgiler verilmektedir."

Şeker, eğitimin ardından kursiyerlere avcılık sertifikaları verildiğini aktararak, kaçak ve usulsüz avlanmaya izin verilmeyeceğini bildirdi.

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AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

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