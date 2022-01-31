Siirt'te kaçak avlanan kişiye para cezası kesildi - Haberler
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Siirt'te kaçak avlanan kişiye para cezası kesildi

AA, Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te kaçak avlanan kişiye para cezası kesildi

Siirt'te kaçak avcılık yaptığı tespit edilen kişiye para cezası uygulandı.

SİİRT (AA) - Siirt'te kaçak avcılık yaptığı tespit edilen kişiye para cezası uygulandı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler kaçak avlanmanın önlenmesi amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde Kurtalan ilçesinde bir kişinin kaçak avlanma yaptığı tespit edildi.

Yakalanan kişinin tüfeğine el konuldu, para cezası uygulandı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Para Cezası, Siirt, Güncel, Haber

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