Siirt'te kaçak avlanan kişiye para cezası kesildi

SİİRT (AA) - Siirt'te kaçak avcılık yaptığı tespit edilen kişiye para cezası uygulandı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler kaçak avlanmanın önlenmesi amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde Kurtalan ilçesinde bir kişinin kaçak avlanma yaptığı tespit edildi.

Yakalanan kişinin tüfeğine el konuldu, para cezası uygulandı.