Siirt'te kaçak avlanan kişiye para cezası kesildi - Haberler
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Siirt'te kaçak avlanan kişiye para cezası kesildi

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Siirt'te kaçak avlanan kişiye para cezası kesildi

Siirt'te kaçak avcılık yaptığı tespit edilen kişiye para cezası uygulandı.

SİİRT (AA) - Siirt'te kaçak avcılık yaptığı tespit edilen kişiye para cezası uygulandı.

Doğa Korumu ve Milli Parkla Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler kaçak avlanmanın önlenmesi amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, Şirvan ilçesinin Yayladağ Devlet Avlağı Bölgesi'nde bir kişinin takoz kullanmayarak limit (kota) fazlası avlanma yaptığı tespit edildi.

Yakalanan kişinin tüfeğine el konuldu, para cezası uygulandı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri
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