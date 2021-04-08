Siirt'te kaçak avlanan kişiye para cezası uygulandı
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Siirt'te kaçak avlanan kişiye para cezası uygulandı

Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Siirt'te kaçak avlanan kişiye para cezası uygulandı

Siirt'te kaçak avcılık yaptığı tespit edilen kişiye para cezası uygulandı.

Siirt'te kaçak avcılık yaptığı tespit edilen kişiye para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler kaçak avlanmanın önlenmesi amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde Şirvan ilçesinin Maden bölgesi yakınlarında bir kişinin canlı mühre ile kapalı sahada kaçak av yaptığı tespit edildi.

Yakalanan kişiye para cezası uygulandı.

Ele geçirilen 2 kınalı keklik rehabilitasyon için Van'a gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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