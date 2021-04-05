Siirt'te kaçak avlanan kişiye para cezası uygulandı

Siirt'te yakalanan ve kaçak avcılık yaptığı tespit edilen kişiye para cezası uygulandı.

Siirt'te yakalanan ve kaçak avcılık yaptığı tespit edilen kişiye para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler kaçak avlanmanın önlenmesi amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde Pervari ilçesinin Doğan bölgesi yakınlarında bir kişinin canlı mühre ile kapalı sahada kaçak av yaptığı tespit edildi.

Yakalanan kişiye para cezası uygulandı.

Ele geçirilen 2 kınalı keklik rehabilitasyon için Van'a gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz