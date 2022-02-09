Kaçak avlanan 4 kişiye para cezası kesildi

SİİRT (İHA) - Siirt'in Eruh ilçe kırsalında kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen 4 kişiye para cezası uygulandı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak avlanmanın önlenmesi amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Ekiplerin denetiminde Siirt'in Eruh ilçe kırsalında kaçak avlanan 4 kişi tespit edildi.

Tüfeklerine el konulan kaçak avcıların her biri için avcılık belgesi olmadan avlanma, ava kapalı alanda avlanmaktan para cezası uygulandığı bildirildi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa