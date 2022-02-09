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Kaçak avlanan 4 kişiye para cezası kesildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kaçak avlanan 4 kişiye para cezası kesildi

Siirt'in Eruh ilçe kırsalında kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen 4 kişiye para cezası uygulandı.

SİİRT (İHA) - Siirt'in Eruh ilçe kırsalında kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen 4 kişiye para cezası uygulandı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak avlanmanın önlenmesi amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Ekiplerin denetiminde Siirt'in Eruh ilçe kırsalında kaçak avlanan 4 kişi tespit edildi.

Tüfeklerine el konulan kaçak avcıların her biri için avcılık belgesi olmadan avlanma, ava kapalı alanda avlanmaktan para cezası uygulandığı bildirildi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Doğa Koruma ve Milli Parklar, İl Jandarma Komutanlığı, Para Cezası, Siirt, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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