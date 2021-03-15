Siirt'te kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 3 şahıs hakkında tutanak tutuldu
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Siirt'te kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 3 şahıs hakkında tutanak tutuldu

15.03.2021 15:56 | Son Güncelleme: 15.03.2021 16:13
Siirt'te kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 3 şahıs hakkında tutanak tutuldu

Siirt'in Tillo ilçesinde canlı mühre ile ava kapalı alanda kaçak avlanma yaptıkları tespit edilen 3 şahıs hakkında tutanak düzenlendiği belirtildi.

Siirt'in Tillo ilçesinde canlı mühre ile ava kapalı alanda kaçak avlanma yaptıkları tespit edilen 3 şahıs hakkında tutanak düzenlendiği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü av koruma ekiplerince, Tillo ilçesinde ava kapalı olan bölgede kaçak avlanma yaptığı belirlenen 3 şahıs yakalandı. Şahısların yanlarında bulunan 5 canlı kınalı kekliğe el konulurken, kekliklerin rehabilitasyonu için Gaziantep üretim çiftliğine nakledildiği öğrenildi. Ekiplerce, şahıslar hakkında idari para cezası kesilip tutanak tutulduğu ve tazminat kararı alınacağı bildirildi.

(İHA)

Siirt'te kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 3 şahıs hakkında tutanak tutuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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