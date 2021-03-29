Siirt'te kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 1 şahıs hakkında tutanak tutuldu
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Siirt'te kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 1 şahıs hakkında tutanak tutuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Siirt'te kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 1 şahıs hakkında tutanak tutuldu

Siirt kent merkezine 5 kilometre uzakta bulunan Deliklitaş bölgesinde canlı mühre ile ava kapalı alanda kaçak avlanma yaptığı tespit edilen 1 şahıs hakkında tutanak düzenlendi.

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Siirt kent merkezine 5 kilometre uzakta bulunan Deliklitaş bölgesinde canlı mühre ile ava kapalı alanda kaçak avlanma yaptığı tespit edilen 1 şahıs hakkında tutanak düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü av koruma ekiplerince, Deliklitaş bölgesinde ava kapalı olan bölgede kaçak avlanma yaptığı belirlenen 1 şahıs yakalandı. Şahısın yanında bulunan 2 canlı kınalı kekliğe el konulurken, kekliklerin rehabilitasyonu için Van 14. Bölge Müdürlüğüne nakledildiği öğrenildi.

Ekiplerce, şahıs hakkında idari para cezası kesilip tutanak tutulduğu ve tazminat kararı alınacağı bildirildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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